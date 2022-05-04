- 04 May 2022 - 13:28 G: 04 May 2022 - 13:33

Survivor Hikmet’in Eline Valizi Verildi, Memleketine Dönüyor! Acun Ilıcalı Konseyde Yerden Yere Vurdu; 83 Milyonun Önünde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz iddialara göre yolun sonuna geldi. Eline valizi verildiği konuşulan Survivor Hikmet, memleketine dönüşü başladı! Acun Ilıcalı konseyde Hikmet Tuğsuz’a çok ağır bir eleştiride bulununca seyirciler ise “Yerden yere vurdu” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Kırmızı ve Mavi takım arasında inanılmaz bir mücadele verildi. Son sayıyla birlikte Hikmet ödülü Mavi takıma getirdi. Sevinç gösterisi ise Adem tarafından tepkilere neden oldu ve Hikmet’in söylemiş olduğu “Seni kaval gibi çalarım” sözlerine Acun Ilıcalı tepkisini koydu! Peki, Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi edildi?

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04 May 2022 - 13:28 Ankara- Yaşam

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