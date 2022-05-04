- 04 May 2022 - 14:13

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na Bomba Ötesi İsim! EDHO Bitti, Soluğu Orada Aldı; Yeni Hali Gözlerde Yaş Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!

TRT1 ekranlarının bu sezonki iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, tarihi kurgu dizisi ve farklı bir döneme ışık tutması ile bir hayli sevildi. Seyircisinin ilgisini üzerinde tutmak için dinamik bir oyuncu kadrosu anlayışına sahip olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının bu sezonki iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, tarihi kurgu dizisi ve farklı bir döneme ışık tutması ile bir hayli sevildi. Seyircisinin ilgisini üzerinde tutmak için dinamik bir oyuncu kadrosu anlayışına sahip olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bir isim ile daha anlaştı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni ismi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan çıktı! Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni oyuncusu kim? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisine dahil olacak olan yeni karakter ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın hangi ismi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na dahil oluyor? İşte, detaylar…

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04 May 2022 - 14:13 - Dizi Haberleri

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