Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor?
Merak ile takip edilen Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üstelik bu fragman ile birlikte Savcı Fırat’ı aklayacak olan isim de adeta ifşalandı! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor? İşte herkesin merak ettiği Mahkum dizisindeki gelişmeler...
FOX TV ekranlarının bu sezonki en çok izlenen yapımlarından biri olan Mahkum dizisi, en heyecanlı yerinde bölümünü tamamlamış ve yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için nefesleri resmen tutturmuştu. Merak ile takip edilen Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üstelik bu fragman ile birlikte Savcı Fırat’ı aklayacak olan isim de adeta ifşalandı! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor? Mahkum dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisine dahil olan yeni isim kim? İşte, detaylar…
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04 May 2022 - 14:13 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.