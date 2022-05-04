Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının bu sezonki en çok izlenen yapımlarından biri olan Mahkum dizisi, en heyecanlı yerinde bölümünü tamamlamış ve yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için nefesleri resmen tutturmuştu. Merak ile takip edilen Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üstelik bu fragman ile birlikte Savcı Fırat’ı aklayacak olan isim de adeta ifşalandı! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor? Mahkum dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisine dahil olan yeni isim kim? İşte, detaylar…

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