Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi…
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapması ile bir hayli popüler hale gelen İtalyan Şef Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini geçtiğimi aylarda anlaşmalı bir biçimde noktalamıştı. Bu ayrılığın ardından boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek ile ilk kez bir araya gelen Danilo Zanna ile ilgili detaylar hanerimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapması ile bir hayli popüler hale gelen İtalyan Şef Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini geçtiğimi aylarda anlaşmalı bir biçimde noktalamıştı. Bu ayrılığın ardından boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek ile ilk kez bir araya gelen Danilo Zanna verdiği samimi pozlar ile “yeniden mi barışıyorlar?” sorularını akıllara getirdi. Peki, Masterchef Danilo Şef ile boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek barıştı mı? Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek yeniden mi bir arada? Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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04 May 2022 - 14:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.