Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapması ile bir hayli popüler hale gelen İtalyan Şef Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini geçtiğimi aylarda anlaşmalı bir biçimde noktalamıştı. Bu ayrılığın ardından boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek ile ilk kez bir araya gelen Danilo Zanna verdiği samimi pozlar ile “yeniden mi barışıyorlar?” sorularını akıllara getirdi. Peki, Masterchef Danilo Şef ile boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek barıştı mı? Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek yeniden mi bir arada? Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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