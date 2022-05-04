Gülşen Kocasına Resti Çekti; Kıyafeti Olay Yarattı! “Bu Yetmez Daha Çok Açık Giyin!” Sosyal Medya Yıkılıyor! Minicik Eteğiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler kocasına resti çektiğine dair yorumlarda bulundu. Her kıyafeti ayrı bir olay yaratan Gülşen’in son kıyafeti yine olay yarattı. Binlerce kişi tarafından; “Bu yetmez daha çok açık giyin” yorumunu alan Gülşen, sosyal medyayı yıktı! Minicik eteğiyle…
Transparan kıyafetiyle yapmış olduğu sahnesinden sonra daha çok gündeme gelen şarkıcı Gülşen’in her paylaşımı şok ediyor. Kocasıyla boşanma aşamasına geldiği konuşulan Gülşen, bu iddiaları yalanmış ve kocası Ozan Çolakoğlu’yla çok mutlu olduklarını gösteren bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi ise Ramazan Bayramı’nda sahne aldığı Kıbrıs’tan öyle paylaşımlar yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.