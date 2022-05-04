- 04 May 2022 - 13:58 G: 04 May 2022 - 14:07

Gülşen Kocasına Resti Çekti; Kıyafeti Olay Yarattı! “Bu Yetmez Daha Çok Açık Giyin!” Sosyal Medya Yıkılıyor! Minicik Eteğiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler kocasına resti çektiğine dair yorumlarda bulundu. Her kıyafeti ayrı bir olay yaratan Gülşen’in son kıyafeti yine olay yarattı. Binlerce kişi tarafından; “Bu yetmez daha çok açık giyin” yorumunu alan Gülşen, sosyal medyayı yıktı! Minicik eteğiyle…

Transparan kıyafetiyle yapmış olduğu sahnesinden sonra daha çok gündeme gelen şarkıcı Gülşen’in her paylaşımı şok ediyor. Kocasıyla boşanma aşamasına geldiği konuşulan Gülşen, bu iddiaları yalanmış ve kocası Ozan Çolakoğlu’yla çok mutlu olduklarını gösteren bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi ise Ramazan Bayramı’nda sahne aldığı Kıbrıs’tan öyle paylaşımlar yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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