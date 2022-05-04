Gülşen Kocasına Resti Çekti; Kıyafeti Olay Yarattı! “Bu Yetmez Daha Çok Açık Giyin!” Sosyal Medya Yıkılıyor! Minicik Eteğiyle…

Transparan kıyafetiyle yapmış olduğu sahnesinden sonra daha çok gündeme gelen şarkıcı Gülşen’in her paylaşımı şok ediyor. Kocasıyla boşanma aşamasına geldiği konuşulan Gülşen, bu iddiaları yalanmış ve kocası Ozan Çolakoğlu’yla çok mutlu olduklarını gösteren bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi ise Ramazan Bayramı’nda sahne aldığı Kıbrıs’tan öyle paylaşımlar yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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