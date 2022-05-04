Migros Market’ten Kırmızı ve Beyaz Et İçin Görülmemiş İndirim! Dana Biftek ve Kuzu İncik Yok Parasına Satılıyor! Yetişen Alacak…
Türkiye’nin indirimleri ile adından sıkça söz ettiren marketlerinden biri olan Migros marketleri, Ramazan Bayramı’na özel olarak indirime gitti. Bu indirimleri kapsamında beyaz ve kırmızı et ürünlerinde çok ses getiren indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, indirimleri ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. İşte Kırmızı ve Beyaz et fiyatları ile ilgili indirimin detayları...
Türkiye’nin indirimleri ile adından sıkça söz ettiren marketlerinden biri olan Migros marketleri, Ramazan Bayramı’na özel olarak indirime gitti. Bu indirimleri kapsamında beyaz ve kırmızı et ürünlerinde çok ses getiren indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, indirimleri ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Öte yandan Migros marketlerinin indirimlerinin son bulacağı tarihte belli oldu! Peki, Migros marketlerinde beyaz ve kırmızı et ürünleri ne kadar, kaç TL? Migros marketleri kuşbaşı, kıyma, tavuk ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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04 May 2022 - 14:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.