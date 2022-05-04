Migros Market’ten Kırmızı ve Beyaz Et İçin Görülmemiş İndirim! Dana Biftek ve Kuzu İncik Yok Parasına Satılıyor! Yetişen Alacak…

Türkiye’nin indirimleri ile adından sıkça söz ettiren marketlerinden biri olan Migros marketleri, Ramazan Bayramı’na özel olarak indirime gitti. Bu indirimleri kapsamında beyaz ve kırmızı et ürünlerinde çok ses getiren indirimler gerçekleştiren Migros marketleri, indirimleri ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Öte yandan Migros marketlerinin indirimlerinin son bulacağı tarihte belli oldu! Peki, Migros marketlerinde beyaz ve kırmızı et ürünleri ne kadar, kaç TL? Migros marketleri kuşbaşı, kıyma, tavuk ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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