- 04 May 2022 - 14:22

Seda Sayan Oğluna “Çıtır” Kocasıyla Nispet Yaptı! Düğününe Katılmamış; Cici Baba Krizini Aşamamıştı! İkisi de Birbirini Sildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın oğluyla sorunlar yaşadığı gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le geçtiğimiz günlerde evlenme kararı alan Seda Sayan, milyonlara “Çıtır kocası var” yorumlarını yaptırmıştı. Seda Sayan’ın son paylaşımı ise oğluna nispet olarak yorumlandı! Cici baba krizi gündemde yerini alırken; son paylaşım iki isminde birbirini sildiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, mutlu haberi hayranlarıyla paylaşmıştı. Vize işlemlerinde sorun çıktığı için 7 Mayıs’ta Prag’ta yapılacağı düşünülen düğün, 28 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşmişti. Düğünden önce Seda Sayan’ın oğlunun düğüne katılmayacağı ve “Sessiz sedasız evlen” dediği ortaya çıkmış; Seda Sayan’ın düğünde ise gözler Oğulcan Engin’i aramıştı ama görünmemişti. Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük olan Çağlar Ökten’le aralarında cici baba krizi yaşandığı konuşulurken; Seda Sayan öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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04 May 2022 - 14:22 Ankara- Yaşam

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