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04 May 2022 - 14:22

Seda Sayan Oğluna “Çıtır” Kocasıyla Nispet Yaptı! Düğününe Katılmamış; Cici Baba Krizini Aşamamıştı! İkisi de Birbirini Sildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın oğluyla sorunlar yaşadığı gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le geçtiğimiz günlerde evlenme kararı alan Seda Sayan, milyonlara “Çıtır kocası var” yorumlarını yaptırmıştı. Seda Sayan’ın son paylaşımı ise oğluna nispet olarak yorumlandı! Cici baba krizi gündemde yerini alırken; son paylaşım iki isminde birbirini sildiğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…