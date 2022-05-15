Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Ateş Eden Pozlar! Leoparları Çekti; Çekiciliğini Konuşturdu! Babası Sinir Krizine Girecek!

FOX TV Ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle ününe ün katan Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer almıştı. Bir anda kadrodan çıkarılan Yasmin Erbil, hayranlarının kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Yasmin Erbil’in babasının bu paylaşıma çok kızacağı da yorumlarda yerini aldı! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?

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