Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Ateş Eden Pozlar! Leoparları Çekti; Çekiciliğini Konuşturdu! Babası Sinir Krizine Girecek!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, leoparlı mini elbisesiyle nefes kesti! Babasının böyle paylaşımlar yapmasını istemediği konuşulurken; Mehmet Ali Erbil’in kızının eteğini kısaltması gözlerden kaçmadı! Adeta alev alev yakan Mehmet Ali Erbil’in kızı şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV Ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle ününe ün katan Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer almıştı. Bir anda kadrodan çıkarılan Yasmin Erbil, hayranlarının kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Yasmin Erbil’in babasının bu paylaşıma çok kızacağı da yorumlarda yerini aldı! Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.