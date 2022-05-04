- 04 May 2022 - 16:04

Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un dün akşam ekranlara gelen bölümüne ait SMS sıralaması basına sızdı! Barış Murat Yağcı’nın yeniden kadroya girmesi gerektiği gözler önüne serilirken; o ismin vedası ise göbek attırmaya başladı! Acun Medya’nın yapmış olduğu hamle kafalarda soru işaretlerine neden oldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ayşe Yüksel, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu arasından hayallerine veda eden isim şok bir biçimce Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu güne kadar defalarca kez potaya girmiş ismin kırmış olduğu SMS’lerin az gelmesinin mümkün olmayacağı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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04 May 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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