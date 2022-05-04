Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ayşe Yüksel, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu arasından hayallerine veda eden isim şok bir biçimce Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu güne kadar defalarca kez potaya girmiş ismin kırmış olduğu SMS’lerin az gelmesinin mümkün olmayacağı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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