Alparslan Büyük Selçuklu Oyuncusu Çileden Çıktı! “Hakkımız Haram Olsun!” En Sonunda Patladı; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

TRT1 ekranlarının yeni yapımlarından biri olmasına rağmen bu sezonun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelmiş olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, geçmişte yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde çekilerek, seyirci karşısına çıkarılmaya başlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda yer alan Fırat Topkurur’un sosyal medya hesabından yayınladığı bir ‘isyan’ paylaşımı ise, diziyi resmen gölgede bıraktı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Fırat Topkurur kimdir, hangi takımlı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Alpagut’u Fırat Topkurur neye isyan etti? İşte, detaylar…