- 04 May 2022 - 16:28 G: 04 May 2022 - 16:33

Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Yine Yıkıldı! Eşini ve Çocuğunu Bir Kez Daha Kaybetti; Bu Kez Uçurumun Eşiğinde…

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini tam 16 sezondur koruyan Arka Sokaklar dizisinde, bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ı kahredecek bir gelişme ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde Esra’nın bıçaklanması dizinin seyircisini şimdiden endişelendiriyor. İşte Arka Sokaklar dizisinden son gelişmeler...

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini tam 16 sezondur koruyan Arka Sokaklar dizisinde, bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ı kahredecek bir gelişme ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde Esra’nın bıçaklanması dizinin seyircisini şimdiden endişelendiriyor. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinde bu bıçaklanmada kimin öleceği de dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yanıt bulmuş bulunuyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar dizisi Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor? İşte, detaylar…

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04 May 2022 - 16:28 - Dizi Haberleri

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