Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Yine Yıkıldı! Eşini ve Çocuğunu Bir Kez Daha Kaybetti; Bu Kez Uçurumun Eşiğinde…
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini tam 16 sezondur koruyan Arka Sokaklar dizisinde, bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ı kahredecek bir gelişme ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde Esra’nın bıçaklanması dizinin seyircisini şimdiden endişelendiriyor. İşte Arka Sokaklar dizisinden son gelişmeler...
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini tam 16 sezondur koruyan Arka Sokaklar dizisinde, bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Hüsnü Çoban’ı kahredecek bir gelişme ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde Esra’nın bıçaklanması dizinin seyircisini şimdiden endişelendiriyor. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinde bu bıçaklanmada kimin öleceği de dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yanıt bulmuş bulunuyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar dizisi Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 May 2022 - 16:28 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.