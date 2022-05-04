Anasayfa/

Foto Galeri/

04 May 2022 - 16:28

Masterchef Yarışmasında Büyük Değişiklik! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefin İşi Bitti; O İsimler Gümbür Gümbür Geliyor! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te her şey bitti. Survivor’dan sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Masterchef’te büyük değişiklik yaşandı! Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni jüri üyeleriyle imzasını attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…