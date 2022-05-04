Masterchef Yarışmasında Büyük Değişiklik! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefin İşi Bitti; O İsimler Gümbür Gümbür Geliyor! Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te her şey bitti. Survivor’dan sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Masterchef’te büyük değişiklik yaşandı! Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni jüri üyeleriyle imzasını attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği ve yakın zamanda; 5. sezonun ekranlara geleceği Masterchef yarışmasının, yarışmacı alımları bir anda durdurulmuş; kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Mehmet Şefin bu yıl yarışmada olmayacağı kısa bir süre önce ortaya çıkarken; şimdide Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.