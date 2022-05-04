- 04 May 2022 - 16:28 G: 04 May 2022 - 16:36

Masterchef Yarışmasında Büyük Değişiklik! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefin İşi Bitti; O İsimler Gümbür Gümbür Geliyor! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te her şey bitti. Survivor’dan sonra ekranlara gelmeye başlayacak olan Masterchef’te büyük değişiklik yaşandı! Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni jüri üyeleriyle imzasını attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği ve yakın zamanda; 5. sezonun ekranlara geleceği Masterchef yarışmasının, yarışmacı alımları bir anda durdurulmuş; kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Mehmet Şefin bu yıl yarışmada olmayacağı kısa bir süre önce ortaya çıkarken; şimdide Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 May 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!” mask
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef… mask
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef…
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor… mask
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…
Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Gündem Oldu! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!” mask
Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Gündem Oldu! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışması All Star Mı Oluyor? İlk Yarışmacılar Açıklandı; Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Öyle İsimler Geliyor Ki… mask
Masterchef Yarışması All Star Mı Oluyor? İlk Yarışmacılar Açıklandı; Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Öyle İsimler Geliyor Ki…
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Masterchef Pelin Pozları Olay Oldu! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! Masterchef'e Yeniden... mask
Masterchef Pelin Pozları Olay Oldu! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! Masterchef'e Yeniden...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya… mask
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi… mask
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leoparlı Eteğiyle Nefes Kesti! Babası “Yapma” Dedikçe Eteğini Kısalttı! Alev Alev… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leoparlı Eteğiyle Nefes Kesti! Babası “Yapma” Dedikçe Eteğini Kısalttı! Alev Alev…
Hadise’den Nikahtan Döndüğü Kaan Yıldırım’a Tokat Gibi Gönderme! Milyonların Gözünün İçine Bakarak Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Hadise’den Nikahtan Döndüğü Kaan Yıldırım’a Tokat Gibi Gönderme! Milyonların Gözünün İçine Bakarak Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor’da Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı’yı Mosmor Etti! Kalktığı Gibi Oturdu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Ağlamasına Ramak Kaldı… “Yok Artık!” mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı’yı Mosmor Etti! Kalktığı Gibi Oturdu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Ağlamasına Ramak Kaldı… “Yok Artık!”
Seda Sayan Oğluna “Çıtır” Kocasıyla Nispet Yaptı! Düğününe Katılmamış; Cici Baba Krizini Aşamamıştı! İkisi de Birbirini Sildi! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan Oğluna “Çıtır” Kocasıyla Nispet Yaptı! Düğününe Katılmamış; Cici Baba Krizini Aşamamıştı! İkisi de Birbirini Sildi! Neler Oluyor?
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Gizli Bölümde Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!” mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Gizli Bölümde Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!”
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi… mask
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi…
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Murat Ceylan Korkudan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil… mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Murat Ceylan Korkudan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil…
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Yine Yıkıldı! Eşini ve Çocuğunu Bir Kez Daha Kaybetti; Bu Kez Uçurumun Eşiğinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Yine Yıkıldı! Eşini ve Çocuğunu Bir Kez Daha Kaybetti; Bu Kez Uçurumun Eşiğinde…
Alparslan Büyük Selçuklu Oyuncusu Çileden Çıktı! “Hakkımız Haram Olsun!” En Sonunda Patladı; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Oyuncusu Çileden Çıktı! “Hakkımız Haram Olsun!” En Sonunda Patladı; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya… mask
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi… mask
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leoparlı Eteğiyle Nefes Kesti! Babası “Yapma” Dedikçe Eteğini Kısalttı! Alev Alev… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leoparlı Eteğiyle Nefes Kesti! Babası “Yapma” Dedikçe Eteğini Kısalttı! Alev Alev…
Hadise’den Nikahtan Döndüğü Kaan Yıldırım’a Tokat Gibi Gönderme! Milyonların Gözünün İçine Bakarak Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Hadise’den Nikahtan Döndüğü Kaan Yıldırım’a Tokat Gibi Gönderme! Milyonların Gözünün İçine Bakarak Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status