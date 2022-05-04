- 04 May 2022 - 16:49 G: 04 May 2022 - 16:52

Merve Boluğur Ekranlara Dönüyor Mu? Yasak Elma Dizisine Giriş Yapacaktı; Son Dakika Açıklaması Geldi! +18 Fotoğrafından Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan şok bir açıklama geldi! Ekranlara döneceği hatta efsane dizi Yasak Elma’da yer alacağı konuşulan Merve Boluğur, milyonları şok içerisinde bıraktı. Kısa bir süre önce “+18” açıklamasında bulunarak bir paylaşımda bulunan Merve Boluğur, dengelerin değiştirecek bir yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son İçimdeki Fırtına isimli dizide sadece 6 bölüm rol almış ve oyuncu olarak bir daha ekranlara gelmemişti. Güzel oyuncunun Yasak Elma dizisine çok yakışacağına dair yorumlar gelse bile konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Birçok ödül kazanmış olan başarılı oyuncudan ekranlara dönüp dönmeyeceği hakkında skandal bir açıklama geldi! Peki, Merve Boluğur nasıl bir açıklamada bulundu?

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04 May 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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