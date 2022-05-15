Merve Boluğur’dan Diken Diken Eden Haber! Son Kararını Verdi; Eski Aşkları Büyük Bir Şok Yaşayacak! Öyle Bir Şey Dedi Ki...

Uzun süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son İçimdeki Fırtına isimli dizide sadece 6 bölüm rol almış ve oyuncu olarak bir daha ekranlara gelmemişti. Güzel oyuncunun Yasak Elma dizisine çok yakışacağına dair yorumlar gelse bile konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Birçok ödül kazanmış olan başarılı oyuncudan ekranlara dönüp dönmeyeceği hakkında skandal bir açıklama geldi! Peki, Merve Boluğur nasıl bir açıklamada bulundu?

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