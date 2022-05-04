59’luk Seda Sayan 25 Yaş Küçük Aşkıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor….

Evlilik kararı aldıklarını duyurduklarından bu yana magazinin bir hayli yakından tkaip ettiği isimlere dönüşen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti, geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Nikah masasından kalkar kalkmaz soluğu balayında alan Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti, takipçileri için bir fotoğraf paylaştı. Seda Sayan ile Çağlar Ökten çiftinin paylaştığı fotoğrafta yer alan detay ise, herkesi şaşırttı! Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten balayına gitti mi? Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti balayında nereye gitti? Seda Sayan ile Çağlar Ökten ne paylaştı? İşte, detaylar…

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