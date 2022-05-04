Esra Ezmeci’ye Gelen İğrenç İtiraf Sosyal Medyayı Salladı! “Karım Beni Komşumla 3 Kez…” Mideler Ağızlarda! Böylesi Hiç Görülmedi…
Bir süredir kendi sosyal medya hesabından kendisine danışanlar ile ilgili paylaşımlar gerçekleştiren Esra Ezmeci, takipçilerinin kendisine sorduğu soruları Instagram hesabından yanıtlamaya başladı. Esra Ezmeci’nin yanıtladığı son soru ise, hem ünlü psikoloğun takipçilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı! İşte detaylar...
Bir süredir kendi sosyal medya hesabından kendisine danışanlar ile ilgili paylaşımlar gerçekleştiren Esra Ezmeci, takipçilerinin kendisine sorduğu soruları Instagram hesabından yanıtlamaya başladı. Esra Ezmeci’nin yanıtladığı son soru ise, hem ünlü psikoloğun takipçilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı! Peki, Esra Ezmeci Instagram’ı ne? Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Esra Ezmeci ne paylaştı? Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Esra Ezmeci, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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04 May 2022 - 17:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.