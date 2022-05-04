Esra Ezmeci’ye Gelen İğrenç İtiraf Sosyal Medyayı Salladı! “Karım Beni Komşumla 3 Kez…” Mideler Ağızlarda! Böylesi Hiç Görülmedi…

Bir süredir kendi sosyal medya hesabından kendisine danışanlar ile ilgili paylaşımlar gerçekleştiren Esra Ezmeci, takipçilerinin kendisine sorduğu soruları Instagram hesabından yanıtlamaya başladı. Esra Ezmeci’nin yanıtladığı son soru ise, hem ünlü psikoloğun takipçilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı! Peki, Esra Ezmeci Instagram’ı ne? Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Esra Ezmeci ne paylaştı? Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu Esra Ezmeci, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…



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