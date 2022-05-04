- 04 May 2022 - 17:13 G: 04 May 2022 - 17:18

Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minik Eteği ve Bikini Üstüyle Titretti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı, Bacak Bacak Üstüne Atıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’a erkenden veda etmek zorunda kalan Aycan Yanaç, minicik eteği ve bikini üstüyle nefesleri kesti. İncecik belini göstererek fizik şov yapan güzel isim; bacak bacak üstüne atıp gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde büyük bir kitleye ulaşmış olan Aycan Yanaç, Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde yakalanmış olduğu koronavirüs salgınından dolayı adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor’dan sonra hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isim öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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