Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minik Eteği ve Bikini Üstüyle Titretti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı, Bacak Bacak Üstüne Atıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde büyük bir kitleye ulaşmış olan Aycan Yanaç, Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde yakalanmış olduğu koronavirüs salgınından dolayı adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor’dan sonra hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isim öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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