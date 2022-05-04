Serdar Ortaç’ın Sözleri Yürekleri Kan Ağlattı! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Eski Sevgilisi Seçil Gür Devrede!

Bir süredir ara vermeden sahne yapan Serdar Ortaç, Ramazan Bayramı’nda Ömür Gedik ile gerçekleştirdiği özel röportajında eski sevgilisi Seçil Gür’den eski eşi Chloe Loughnan’a kadar çok samimi itiraflarda bulundu. Öte yandan Serdar Ortaç’ın itiraflarına damga vuran asıl olay ise, “tek eşlilik” açıklamaları oldu! Peki, Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için ne dedi? Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan için ne dedi? Serdar Ortaç tek eşlilik için neler söyledi? İşte, detaylar…

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