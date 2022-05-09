- 09 May 2022 - 10:49 G: 09 May 2022 - 10:52

Yasak Elma Sil Baştan Yazılıyor Entrika Asıl Şimdi Başlıyor! İki Yeni İsim Geliyor! Eda Ece’nin Tahtına Gelecekler, Ortalığı İnletecekler! İmzalar Atıldı!

Bu sezon aldığı reytingler ile yeni sezonun onayını almayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu dinamik tutabilmek için sezon finali öncesi yeni değişiklikler yapmaya karar verdi. İki yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden Yasak Elma dizisi, bir oyuncusu ile de sezon finali öncesinde yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...

Bu sezon aldığı reytingler ile yeni sezonun onayını almayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu dinamik tutabilmek için sezon finali öncesi yeni değişiklikler yapmaya karar verdi. İki yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden Yasak Elma dizisi, bir oyuncusu ile de sezon finali öncesinde yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan Yasak Elma dizisinin belli olan sezon finali tarihi, seyircisini bir hayli üzdü! Peki, Yasak Elma dizisi sezon finali ne zaman? Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak olan isimler kimler? Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim kim? İşte, detaylar…

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09 May 2022 - 10:49 - Dizi Haberleri

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