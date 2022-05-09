Yasak Elma Sil Baştan Yazılıyor Entrika Asıl Şimdi Başlıyor! İki Yeni İsim Geliyor! Eda Ece’nin Tahtına Gelecekler, Ortalığı İnletecekler! İmzalar Atıldı!
Bu sezon aldığı reytingler ile yeni sezonun onayını almayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu dinamik tutabilmek için sezon finali öncesi yeni değişiklikler yapmaya karar verdi. İki yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden Yasak Elma dizisi, bir oyuncusu ile de sezon finali öncesinde yollarını ayırma kararı aldı. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...
Bu sezon aldığı reytingler ile yeni sezonun onayını almayı başarmış olan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu dinamik tutabilmek için sezon finali öncesi yeni değişiklikler yapmaya karar verdi. İki yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden Yasak Elma dizisi, bir oyuncusu ile de sezon finali öncesinde yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan Yasak Elma dizisinin belli olan sezon finali tarihi, seyircisini bir hayli üzdü! Peki, Yasak Elma dizisi sezon finali ne zaman? Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak olan isimler kimler? Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim kim? İşte, detaylar…
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09 May 2022 - 10:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.