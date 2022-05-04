- 04 May 2022 - 17:38

Hadise’den Yürek Hoplatan Minili Paylaşım! Çiçeği Burnunda Haliyle Nefesleri Kesti; Fiziğini Görenlerin Nutku Tutuldu! “Evlilik Yaradı!”

Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hadise, yürekleri hoplattı. Çiçeği burnunda olan Hadise’nin Kıbrıs’ta konser verdiği sahneden minili paylaşım yapması nefesleri kesti. Gelinliği için sıkı bir diyete giren Hadise’nin son halini görenlerin ise nutku tutuldu. Binlerce kişiden “Evlilik yaramış” yorumlarını alan Hadise, gündeme bomba gibi bir giriş yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin'in kıymış olduğu nikahla birlikte Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, evliğinin ilk haftalarında sahnedeki yerini aldı. Mini ve derin göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunan Hadise, hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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