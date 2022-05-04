Survivor Ekstra Semih Öztürk'ten Acun Ilıcalı’ya Görülmemiş İhanet! Apar Topar Çıkartılmıştı; İntikamını Çok Sert Aldı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarından yayınlanan yarışma programlarına katılması ile ünlenen isimlerden biri olan Semih Öztürk, geçtiğimiz aylarda Acun Medya çatısı altında hazırlanıp, sunulan Survivor Ekstra programından apar topar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Survivor ile ilgili analizlerine kendi Twitter hesabından devam eden Semih Öztürk, öyle bir paylaşım gerçekleştirdi ki, resmen şampiyonu ifşaladı! Peki, Survivor Ekstra Semih Öztürk ne paylaştı? Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu kim olacak? Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, detaylar…

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