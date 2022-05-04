Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürek Yakan Karar! Kanal D Gözyaşlarına Boğdu, Eller Kollar Titremeye Başladı! Bundan Sonra…
Yoğun bir ilgi ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyorken; aniden bir ekran molasına çıktı. Bu ani mola kararı ile seyircisini bir hayli endişelendiren Üç Kız Kardeş dizisi, ekranlara geri döneceği tarihi de açıkladı. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili güncel bilgiler...
Yoğun bir ilgi ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyorken; aniden bir ekran molasına çıktı. Bu ani mola kararı ile seyircisini bir hayli endişelendiren Üç Kız Kardeş dizisi, ekranlara geri döneceği tarihi de açıkladı. Peki, Üç Kız Kardeş bu hafta yok mu, yeni bölüm var mı? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ne zaman, neden yok? İşte, detaylar…
04 May 2022 - 17:42 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.