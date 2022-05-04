49 Yaşındaki Gülben Ergen Açıldı Saçıldı! 18 Yaşındakileri Çatır Çatır Çatlattı; Fiziğiyle Şov Yaptı! Sırtını Öyle Bir Gösterdi Ki…
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Gülben Ergen, Ramazan Bayramı’nda da sahnelerden uzak kalmadı. Bu sene Ramazan Bayramı’nın her gününü sahnesi ile geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son sahnesinde giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Gülben Ergen ve son halleri...
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Gülben Ergen, Ramazan Bayramı’nda da sahnelerden uzak kalmadı. Bu sene Ramazan Bayramı’nın her gününü sahnesi ile geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son sahnesinde giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Öte yandan Gülben Ergen’in son konserinde giydiği elbisenin kim tarafından tasarlandığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Gülben Ergen nasıl bir sahne kıyafeti giydi? Gülben Ergen’in sahne kıyafeti nereden? İşte, detaylar…
04 May 2022 - 18:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.