49 Yaşındaki Gülben Ergen Açıldı Saçıldı! 18 Yaşındakileri Çatır Çatır Çatlattı; Fiziğiyle Şov Yaptı! Sırtını Öyle Bir Gösterdi Ki…

Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Gülben Ergen, Ramazan Bayramı’nda da sahnelerden uzak kalmadı. Bu sene Ramazan Bayramı’nın her gününü sahnesi ile geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, son sahnesinde giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Öte yandan Gülben Ergen’in son konserinde giydiği elbisenin kim tarafından tasarlandığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Gülben Ergen nasıl bir sahne kıyafeti giydi? Gülben Ergen’in sahne kıyafeti nereden? İşte, detaylar…