Survivor Yarışmasında Yokluk Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Yarışmacılar Orayı Gördükten Sonra Tek Tek Çekilecekler! Zindan İfşası Titretti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yokluk adasının kaldırıldığı kısa bir süre önce Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Yokluk adasının yerine Zindan adasının gelmesi ise ağızları açık bıraktı. Zindan adasına dair ilk detaylarında ortaya çıkması; yarışmacıların tek tek yarışmadan çekileceğine dair yorumlara neden oldu! Peki, Zindan adasında neler olacak?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışması; Sürgün ve Yokluk adasıyla yarışmacılara büyük şoku yaşatmıştı. Şimdi ise Zindan adası yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.