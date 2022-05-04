- 04 May 2022 - 18:20

Survivor Yarışmasında Yokluk Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Yarışmacılar Orayı Gördükten Sonra Tek Tek Çekilecekler! Zindan İfşası Titretti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yokluk adasının kaldırıldığı kısa bir süre önce Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Yokluk adasının yerine Zindan adasının gelmesi ise ağızları açık bıraktı. Zindan adasına dair ilk detaylarında ortaya çıkması; yarışmacıların tek tek yarışmadan çekileceğine dair yorumlara neden oldu! Peki, Zindan adasında neler olacak?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışması; Sürgün ve Yokluk adasıyla yarışmacılara büyük şoku yaşatmıştı. Şimdi ise Zindan adası yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 18:20 Ankara- Yaşam

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