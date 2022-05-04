Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Nefesleri Kesti! “Ramazan Seni Boşar!” İncecik Beli, Kusursuz Fiziği… Sosyal Medya Çalkalanıyor…

TRT1 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Hazal Çağlar, dizinin Asuman’ı olarak bir hayli ses getirdi. Asuman karakteri ile Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde özel yaşamı ile de sıkça merak edilir ve mercek altına alınır hale geldi. Gönül Dağı dizisinin Asuman’ına hayat veren Hazal Çağlar, paylaştığı son fotoğrafla ise, tüm Instagram’ı adeta salladı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar ne paylaştı? Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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