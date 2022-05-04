Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Nefesleri Kesti! “Ramazan Seni Boşar!” İncecik Beli, Kusursuz Fiziği… Sosyal Medya Çalkalanıyor…
TRT1 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Hazal Çağlar, dizinin Asuman’ı olarak bir hayli ses getirdi. Asuman karakteri ile Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde adeta taht kuran Hazal Çağlar ile ilgili detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Hazal Çağlar, dizinin Asuman’ı olarak bir hayli ses getirdi. Asuman karakteri ile Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde özel yaşamı ile de sıkça merak edilir ve mercek altına alınır hale geldi. Gönül Dağı dizisinin Asuman’ına hayat veren Hazal Çağlar, paylaştığı son fotoğrafla ise, tüm Instagram’ı adeta salladı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar ne paylaştı? Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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04 May 2022 - 18:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.