- 04 May 2022 - 18:35 G: 04 May 2022 - 18:39

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Parfümünün İndirimli Fiyatı Bile Cepleri Boşalttı! “Abi, O Hiç Yağ Almamış Ki, Nereden Bilsin!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, yine servet şov yaptı! Lüks markalardan giyinmeyi sevdiğiyle bilinen Buse Varol’un parfümünün indirimli fiyatı bile ceplerin alev alev yanmasına neden oldu! Bunun üzerine birçok kişi ise “Abi o hiç Ayçiçek yağı almamış ki, nereden bilsin” yorumlarında bulundu! Peki, Buse Varol’un parfümünün fiyatı ne kadar?

Kısa bir süre önce Alişan’la boşanma aşamasına gelen Buse Varol, bir de parmağındaki alyansı çıkarınca şok üzerine şok yaşatmıştı. Alyansın evliliklerinde bir önemi olmadığını açıklayan Buse Varol en sonunda Alişan’la el ele görüntülenmişti. Şimdilerde sosyal medyadan aldıklarını paylaşan Buse Varol’un parfümü için verdiği para tüyleri ürpertti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 18:35 Ankara- Yaşam

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