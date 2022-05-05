Meteoroloji’den Ankara İçin Hava Durumu Açıklaması! Hafta İçi Yağış Uyarısı… Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?

Havalar tam ısındı derken, yeniden serin havanın ve yağışların etkisi altına giren başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yaklaşan hafta sonu öncesi planlarını gerçekleştirebilmek adına bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durum tahmin raporuna gözünü çeviriyor. Ankara’nın hava durumunu saatlik, günlük ve 5 günlük olarak tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği tahminler ise, Ankaralılara önemli ölçüde yön veriyor. Peki, Ankara perşembe, cuma, cumartesi, pazar hava sıcaklığı kaç derece olacak? Ankara’da hafta sonu hava nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara 5 günlük hava durum tahmini…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...