Meteoroloji’den Ankara İçin Hava Durumu Açıklaması! Hafta İçi Yağış Uyarısı… Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Havalar tam ısındı derken, yeniden serin havanın ve yağışların etkisi altına giren başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yaklaşan hafta sonu öncesi planlarını gerçekleştirebilmek adına bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durum tahmin raporuna gözünü çeviriyor. İşte Ankara ile ilgili son güncel hava durumu bilgisi...
Havalar tam ısındı derken, yeniden serin havanın ve yağışların etkisi altına giren başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yaklaşan hafta sonu öncesi planlarını gerçekleştirebilmek adına bir kez daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durum tahmin raporuna gözünü çeviriyor. Ankara’nın hava durumunu saatlik, günlük ve 5 günlük olarak tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği tahminler ise, Ankaralılara önemli ölçüde yön veriyor. Peki, Ankara perşembe, cuma, cumartesi, pazar hava sıcaklığı kaç derece olacak? Ankara’da hafta sonu hava nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara 5 günlük hava durum tahmini…
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05 May 2022 - 11:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.