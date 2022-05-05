Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor…
Türkiye’nin en ünlü market zincirlerinden biri olan Metro marketleri, aynı zamanda geniş bir arazi üzerine kurulması nedeniyle de aranan her şeye anında yanıt veriyor. Bu sayede ulaşılabilir hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmiş olan Metro marketleri, her hafta gerçekleştirdiği indirimleri ile de müşterilerinin cebini destekliyor. İşte Metro marketlerde gerçekleşen son indirimler ve detaylar...
Türkiye’nin en ünlü market zincirlerinden biri olan Metro marketleri, aynı zamanda geniş bir arazi üzerine kurulması nedeniyle de aranan her şeye anında yanıt veriyor. Bu sayede ulaşılabilir hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmiş olan Metro marketleri, her hafta gerçekleştirdiği indirimleri ile de müşterilerinin cebini destekliyor. Bu kapsamda Metro marketleri, mayıs ayının ilk indirimlerini de açıklamış bulunuyor. Peki, Metro marketlerinin bu haftaki indirimleri neler Metro marketleri 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Metro marketleri et, çay, şeker, un ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 12:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.