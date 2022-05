Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor…

Türkiye’nin en ünlü market zincirlerinden biri olan Metro marketleri, aynı zamanda geniş bir arazi üzerine kurulması nedeniyle de aranan her şeye anında yanıt veriyor. Bu sayede ulaşılabilir hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmiş olan Metro marketleri, her hafta gerçekleştirdiği indirimleri ile de müşterilerinin cebini destekliyor. Bu kapsamda Metro marketleri, mayıs ayının ilk indirimlerini de açıklamış bulunuyor. Peki, Metro marketlerinin bu haftaki indirimleri neler Metro marketleri 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? Metro marketleri et, çay, şeker, un ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...