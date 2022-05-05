Survivor’dan Elenen Yasin Obuz’dan Flaş Nisa Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olup Zehir Zemberek Sözler Söylemişti… Son Durum Tokat Gibi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan birkaç hafta önce elenen Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı hakkında şok sözlere yer verdi. Kanlı bıçaklı olan iki isim birbirlerine zehir zemberek sözlerde bulunmuştu ama son durum milyonlara tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ve 2022 döneminde aynı takımlarda yer alan Nisa Bölükbaşı ve Yasin Obuz, aralarındaki kıyamet defterlerini kapamışlardı! Yeni bir sayfa açan iki isimde; Survivor’da eşi benzeri olmayan bir dostluğu imzalarını atmışlardı. Peki, Yasin Obuz Nisa Bölükbaşı hakkında nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.