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05 May 2022 - 11:38

Survivor’dan Elenen Yasin Obuz’dan Flaş Nisa Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olup Zehir Zemberek Sözler Söylemişti… Son Durum Tokat Gibi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan birkaç hafta önce elenen Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı hakkında şok sözlere yer verdi. Kanlı bıçaklı olan iki isim birbirlerine zehir zemberek sözlerde bulunmuştu ama son durum milyonlara tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…