Karpuz Fiyatları Merak Uyandırdı! 2022 Yaz Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Karpuzunun Kilosu Ne Kadar? En Ucuz Karpuz Hangi Markette Satılıyor?
Yenice mevsimi gelmiş olan meyvelerden biri olarak raflardaki yerini almaya başlayan karpuz, şimdilerde tüm zincir marketlerin sattığı ürünlerden biri haline gelmiş bulunuyor. Henüz mevsimin yeni gelmesi nedeniyle fiyat olarak yüksek olan karpuz, en uygun nerede satıldığı ile de sık sık vatandaşları meraklandırıyor. İşte Karpuz fiyatları ile güncel bilgiler...
Yenice mevsimi gelmiş olan meyvelerden biri olarak raflardaki yerini almaya başlayan karpuz, şimdilerde tüm zincir marketlerin sattığı ürünlerden biri haline gelmiş bulunuyor. Henüz mevsimin yeni gelmesi nedeniyle fiyat olarak yüksek olan karpuz, en uygun nerede satıldığı ile de sık sık vatandaşları meraklandırıyor. Öte yandan karpuzun en uyguna satıldığı yer de yapılan fiyat araştırmasının ve karşılaştırmasının ardından ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, en ucuz karpuz hangi markette satılıyor? 2022 yaz Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa karpuzunun kilosu ne kadar? İşte, 2022 karpuz fiyatları…
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05 May 2022 - 12:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.