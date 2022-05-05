Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar?
Yemek yaparken en çok kullanılan sebze ürünlerinden biri olan patates ve soğan her geçen gün zam alan temel gıda ürünleri arasındaki yerini alıyor. Enflasyondan en çok etkilenen patates ve soğan sebzeleri zincir marketler ne kadar? İşte detaylar...
Yemek yaparken en çok kullanılan sebze ürünlerinden biri olan patates ve soğan her geçen gün zam alan temel gıda ürünleri arasındaki yerini alıyor. Enflasyondan en çok etkilenen patates ve soğan sebzeleri zincir marketler olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa’da da birbirinden farklı fiyatlara satılıyor. Mayıs ayı itibariyle fiyatlarını güncellemiş olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa marketleri, en uygun patates ve soğanın nerede olduğunu da ortaya çıkarmış bulunuyor. Peki, en ucuz patates - soğan hangi markette satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa patates ve soğanın kilosu ne kadar? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 12:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.