- 05 May 2022 - 12:00 G: 05 May 2022 - 12:01

Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar?

Yemek yaparken en çok kullanılan sebze ürünlerinden biri olan patates ve soğan her geçen gün zam alan temel gıda ürünleri arasındaki yerini alıyor. Enflasyondan en çok etkilenen patates ve soğan sebzeleri zincir marketler ne kadar? İşte detaylar...

Yemek yaparken en çok kullanılan sebze ürünlerinden biri olan patates ve soğan her geçen gün zam alan temel gıda ürünleri arasındaki yerini alıyor. Enflasyondan en çok etkilenen patates ve soğan sebzeleri zincir marketler olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa’da da birbirinden farklı fiyatlara satılıyor. Mayıs ayı itibariyle fiyatlarını güncellemiş olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa marketleri, en uygun patates ve soğanın nerede olduğunu da ortaya çıkarmış bulunuyor. Peki, en ucuz patates - soğan hangi markette satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa patates ve soğanın kilosu ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 May 2022 - 12:00 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kapadokya Balon Tur Biniş Ücretlerini Duyanların Dudakları Uçukladı! O Kadar Talep Var Ki, Yer Bulmak İmkansız! Kapadokya Balon Kaç TL? Kapadokya Balon Turu Kaç Dakika? mask
Kapadokya Balon Tur Biniş Ücretlerini Duyanların Dudakları Uçukladı! O Kadar Talep Var Ki, Yer Bulmak İmkansız! Kapadokya Balon Kaç TL? Kapadokya Balon Turu Kaç Dakika?
Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor… mask
Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor…
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 30 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 30 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Sigara Fiyatlarına Kabus Gibi Zam Haberi! BAT, JTI, Philip Morris Marka Sigara Kullanan Ayvayı Yedi! 28 Nisan Sigara Fiyatları… mask
Sigara Fiyatlarına Kabus Gibi Zam Haberi! BAT, JTI, Philip Morris Marka Sigara Kullanan Ayvayı Yedi! 28 Nisan Sigara Fiyatları…
Sigara Fiyatlarına 2 TL Zam Geldi! Sigara İçenlere Kötü Haber... Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte 29 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına 2 TL Zam Geldi! Sigara İçenlere Kötü Haber... Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte 29 Nisan Güncel Sigara Fiyatları!
Sigaraya Fiyatlarına Tam Tamına 5 TL Zam Geldi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak! mask
Sigaraya Fiyatlarına Tam Tamına 5 TL Zam Geldi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak!
Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Alkol Fiyatlarına Ne Kadar Oldu! Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam El Kol Titretiyor… mask
Bira Fiyatlarına Zam Geldi! Alkol Fiyatlarına Ne Kadar Oldu! Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam El Kol Titretiyor…
Karpuz Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Karpuz Hangi Markette Satılıyor? 2022 Yaz Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Karpuzunun Kilosu Ne Kadar? mask
Karpuz Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Karpuz Hangi Markette Satılıyor? 2022 Yaz Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Karpuzunun Kilosu Ne Kadar?
Benzin ve Motorine Tam Tamına 5 Liralık İndirim Müjdesi Geldi! Akaryakıt Alacaklar Bu Tarihe Kilitlendi! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total Güncel Fiyat Listesi mask
Benzin ve Motorine Tam Tamına 5 Liralık İndirim Müjdesi Geldi! Akaryakıt Alacaklar Bu Tarihe Kilitlendi! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total Güncel Fiyat Listesi
Migros Market’ten Kırmızı ve Beyaz Et İçin Görülmemiş İndirim! Dana Biftek ve Kuzu İncik Yok Parasına Satılıyor! Yetişen Alacak… mask
Migros Market’ten Kırmızı ve Beyaz Et İçin Görülmemiş İndirim! Dana Biftek ve Kuzu İncik Yok Parasına Satılıyor! Yetişen Alacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u Ezdi Geçti! “Nişanlım” Demedi, Instagram Sildi Attı! Görenlerin Eli Kolu Titriyor, Tek Gecede Olanlar Oldu! mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u Ezdi Geçti! “Nişanlım” Demedi, Instagram Sildi Attı! Görenlerin Eli Kolu Titriyor, Tek Gecede Olanlar Oldu!
Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar? mask
Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar?
Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor… mask
Metro Market İndirim Bombasını Patlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedi! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Yetişen Alıyor…
Hangi Burç Sevdiğine Tutkuyla Bağlıdır? İşte Asla Terk Etmeyen O Burç… mask
Hangi Burç Sevdiğine Tutkuyla Bağlıdır? İşte Asla Terk Etmeyen O Burç…
Hangi Burç Bar Sandalyesi Gibidir? İşte Hep Yüksekte Oturmaya Alışmış O Burç… mask
Hangi Burç Bar Sandalyesi Gibidir? İşte Hep Yüksekte Oturmaya Alışmış O Burç…
Aşka Davet Eden Burçlar Hangisidir? İşte Bakışlarıyla Seni İsteyen O Burçlar… mask
Aşka Davet Eden Burçlar Hangisidir? İşte Bakışlarıyla Seni İsteyen O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status