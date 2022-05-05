Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar?

Yemek yaparken en çok kullanılan sebze ürünlerinden biri olan patates ve soğan her geçen gün zam alan temel gıda ürünleri arasındaki yerini alıyor. Enflasyondan en çok etkilenen patates ve soğan sebzeleri zincir marketler olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa’da da birbirinden farklı fiyatlara satılıyor. Mayıs ayı itibariyle fiyatlarını güncellemiş olan Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa marketleri, en uygun patates ve soğanın nerede olduğunu da ortaya çıkarmış bulunuyor. Peki, en ucuz patates - soğan hangi markette satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa patates ve soğanın kilosu ne kadar? İşte, detaylar…

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