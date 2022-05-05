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05 May 2022 - 12:00

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u Ezdi Geçti! “Nişanlım” Demedi, Instagram Sildi Attı! Görenlerin Eli Kolu Titriyor, Tek Gecede Olanlar Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve biricik aşkı Oğuzhan Koç arasındaki skandal rekabet şok etti. Oğuzhan Koç’u ezip geçen Demet Özdemir, “Nişanlım” demedi ve Instagram’dan sildi attı! Görenlerin elini kolunu titreten bu gelişmede olanlar ise tek gecede oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…