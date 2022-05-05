Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u Ezdi Geçti! “Nişanlım” Demedi, Instagram Sildi Attı! Görenlerin Eli Kolu Titriyor, Tek Gecede Olanlar Oldu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve biricik aşkı Oğuzhan Koç arasındaki skandal rekabet şok etti. Oğuzhan Koç’u ezip geçen Demet Özdemir, “Nişanlım” demedi ve Instagram’dan sildi attı! Görenlerin elini kolunu titreten bu gelişmede olanlar ise tek gecede oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerinde olduğu konuşulan özel yapım yüzüğü parmağına takmıştı. İstanbul’daki bir otelin geceliği 84 bin lira olan kral dairesinde Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e evlenme teklifi etmişti. Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasındaki rekabet ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.