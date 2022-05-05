Buse Varol’un Gönül Dağı Dizisine Girişi Kesinleşti! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki, Set Ekibi El Perçem Divan! Alişan Devreye Girince…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol hakkında ortaya çıkan yeni dizi iddiası milyonların şok olmasına neden oldu! Uzun bir süredir anıldığı Gönül Dağı dizisine girişi resmen gerçekleşti. Öyle bir karakterle geliyor ki, set ekibinin el perçem divan olduğu konuşulmaya başlandı! Alişan’ın devreye girmesiyle işin tüm rengi değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisiyle anılan Buse Varol, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Güzel oyuncunun Camdaki Kız’da Hayri karakterinin köyde yaşayan eşi Türkan’a hayat vereceği ve dizide çok önemli bir parça olacağı konuşulmuştu. Şimdi ise Gönül Dağı dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.