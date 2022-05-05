Et, Kıyma Ve Tavuk Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Et, Kıyma Ve Tavuk Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Et, Kıyma Ve Tavuk Kilosu Ne Kadar?
Her geçen gün artan fiyatları ile vatandaşların giderek daha da uzaklaşmaya başladığı et, kıyma ve tavuk ürünleri son zamanlarda özellikle Ramazan Bayramı’nın da gelip çatmasıyla birlikte pek çok markette indirime girmiş bulunuyor. Sizde Et, Kıyma ve Tavuk etinde gerçekleştirilen indirimleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Her geçen gün artan fiyatları ile vatandaşların giderek daha da uzaklaşmaya başladığı et, kıyma ve tavuk ürünleri son zamanlarda özellikle Ramazan Bayramı’nın da gelip çatmasıyla birlikte pek çok markette indirime girmiş bulunuyor. Kuşbaşından kıymaya; balıklardan tavuk ürünlerine kadar pek çok et ürününün indirime girdiği şu günlerde Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa marketleri de Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarını müşterileri için güncellemiş bulunuyor. Peki, en ucuz et, kıyma ve tavuk hangi markette satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok ve Carrefoursa et, kıyma ve tavuk kilosu ne kadar? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 16:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.