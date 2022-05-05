Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Kübra Kelkit’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Ve Gizli Evlenmişler…

Geçtiğimiz sezon FOX TV ekranlarından yayınlanan ve hikayesinin son bulmasıyla birlikte ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteri ile bir hayli beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın da gizlice evlenen ünlülerden biri olduğu ortaya çıktı. Eşi Kübra Kelkit ile ilk kez fotoğraf paylaşan Alperen Duymaz, gözlerden uzak tuttuğu eşine övgüler yağdırdı. Alperen Duymaz’ın eşinin ne iş yaptığını öğrenenler ise, şaşırıp kaldı! Peki, Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz evli mi, eşi kim? Alperen Duymaz’ın eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…

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