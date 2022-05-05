Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Kübra Kelkit’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Ve Gizli Evlenmişler…
Geçtiğimiz sezon FOX TV ekranlarından yayınlanan ve hikayesinin son bulmasıyla birlikte ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteri ile bir hayli beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın da gizlice evlenen ünlülerden biri olduğu ortaya çıktı. İşte Alperen Duymaz ve eşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz sezon FOX TV ekranlarından yayınlanan ve hikayesinin son bulmasıyla birlikte ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteri ile bir hayli beğenilen ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın da gizlice evlenen ünlülerden biri olduğu ortaya çıktı. Eşi Kübra Kelkit ile ilk kez fotoğraf paylaşan Alperen Duymaz, gözlerden uzak tuttuğu eşine övgüler yağdırdı. Alperen Duymaz’ın eşinin ne iş yaptığını öğrenenler ise, şaşırıp kaldı! Peki, Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz evli mi, eşi kim? Alperen Duymaz’ın eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 16:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.