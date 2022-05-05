05 May 2022 - 17:07
Survivor Adem ve Atakan’dan Skandal Diskalifiye Kararı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Acun Medya Yayınlayamadı! “Bu Kadarı da Pes!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem ve Atakan’dan şok eden diskalifiye kararı geldi. İkilinin yumruk yumruğa kavga ettikleri ama o anları Acun Medya’nın yayınlamadığı iddialar arasında yerini alınca milyonlarca izleyici; “bu kadarı da pes” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Adem ve Atakan arasındaki sürtüşme bir kez daha kıvılcım almıştı ama son kavgaları yangın yerine çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.