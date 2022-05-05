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05 May 2022 - 17:07

Survivor Adem ve Atakan’dan Skandal Diskalifiye Kararı! Yumruk Yumruğa Kavgaya Girdiler; Acun Medya Yayınlayamadı! “Bu Kadarı da Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem ve Atakan’dan şok eden diskalifiye kararı geldi. İkilinin yumruk yumruğa kavga ettikleri ama o anları Acun Medya’nın yayınlamadığı iddialar arasında yerini alınca milyonlarca izleyici; “bu kadarı da pes” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…