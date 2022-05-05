Sadakatsiz Dizisinden Volkan’ın Ayrılığı Göbek Attırdı! “Kurtulduk!” Derin ve Asya Kafa Kafaya Verip… Kaosa, Kıyamete Hazır Olun!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de büyük kıyamet koptu! Sadece 2 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterinin ölümünün ekranlara gelmesi ağızların yarım metre açık kalmasına ve sevinçle karşılanmasına neden oldu! Binlerce kişiden “Kurtulduk” yorumlarını alan Volkan karakteri; Derin tarafından öldürülünce asıl şok yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi kısa bir bayram tatili arası vermiş ve ekranlarda olmamıştı. 60. bölüm itibariyle ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinin finalinde nelerin yaşanacağı ise büyük bir merak konusu olmaya başlamıştı ama Volkan karakterinin ölümü kimsenin aklının ucundan bile geçmemişti. Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.