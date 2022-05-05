Sadakatsiz Dizisinden Volkan’ın Ayrılığı Göbek Attırdı! “Kurtulduk!” Derin ve Asya Kafa Kafaya Verip… Kaosa, Kıyamete Hazır Olun!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi kısa bir bayram tatili arası vermiş ve ekranlarda olmamıştı. 60. bölüm itibariyle ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinin finalinde nelerin yaşanacağı ise büyük bir merak konusu olmaya başlamıştı ama Volkan karakterinin ölümü kimsenin aklının ucundan bile geçmemişti. Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor?

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