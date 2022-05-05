Survivor All Star Yarışmasında İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı İfşalandı! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı? Şok Diskalifiye Kapıda!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor’da Evrim, Ayşe, Barış ve Sude arasından hayallerine veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuş ve büyük şok yaşanmıştı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Survivor yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım resmen ifşa edildi! Peki, mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?

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