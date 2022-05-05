- 05 May 2022 - 17:08

Survivor All Star Yarışmasında İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı İfşalandı! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı? Şok Diskalifiye Kapıda!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ilk dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! Akıllarda ise iki soru belirdi; Mavi takım mı, kırmızı takım mı? Şok diskalifiye kapıda olduğu görülürken; gündemi sallayan son dakika ifşası şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor’da Evrim, Ayşe, Barış ve Sude arasından hayallerine veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuş ve büyük şok yaşanmıştı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Survivor yarışmasının bu akşam ekranlara gelecek olan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım resmen ifşa edildi! Peki, mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı?

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05 May 2022 - 17:08 Ankara- Yaşam

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