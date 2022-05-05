Seda Sayan’a Oğlundan Bir Rest Daha Geldi! Düğününe Katılmamış; Ciğer Yemişti! Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” Ortalık Karışık…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a oğlundan bir rest daha geldi. Seda Sayan’ın evlendiği anlarda sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin, öyle bir şey dedi ki, milyonlar “Yok artık” yorumunda bulundu! Ortalığın karışmasına neden olan bu sözler görenlerin ağzını yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde Seda Sayan, Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine gireceğini açıklayan Seda Sayan, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da bir düğün yapmış ve Paris’e sevgilisiyle balayına çıkmıştı. Seda Sayan’ın evlilik haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Oğulcan Engin’in düğüne katılmayacağı iddia edilmiş, aynı zamanda Engin’in annesine “Sessiz sedasız evlen” dediği gündeme gelmişti. Şimdi ise Seda Sayan’ın oğlundan şok ötesi bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.