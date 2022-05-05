- 05 May 2022 - 17:08

Seda Sayan’a Oğlundan Bir Rest Daha Geldi! Düğününe Katılmamış; Ciğer Yemişti! Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” Ortalık Karışık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a oğlundan bir rest daha geldi. Seda Sayan’ın evlendiği anlarda sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin, öyle bir şey dedi ki, milyonlar “Yok artık” yorumunda bulundu! Ortalığın karışmasına neden olan bu sözler görenlerin ağzını yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde Seda Sayan, Çağlar Ökten’den evlilik teklifi almıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine gireceğini açıklayan Seda Sayan, vize sorunlarından dolayı İstanbul’da bir düğün yapmış ve Paris’e sevgilisiyle balayına çıkmıştı. Seda Sayan’ın evlilik haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Oğulcan Engin’in düğüne katılmayacağı iddia edilmiş, aynı zamanda Engin’in annesine “Sessiz sedasız evlen” dediği gündeme gelmişti. Şimdi ise Seda Sayan’ın oğlundan şok ötesi bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 May 2022 - 17:08 Ankara- Yaşam

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