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05 May 2022 - 17:08

Seda Sayan’a Oğlundan Bir Rest Daha Geldi! Düğününe Katılmamış; Ciğer Yemişti! Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” Ortalık Karışık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a oğlundan bir rest daha geldi. Seda Sayan’ın evlendiği anlarda sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin, öyle bir şey dedi ki, milyonlar “Yok artık” yorumunda bulundu! Ortalığın karışmasına neden olan bu sözler görenlerin ağzını yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…