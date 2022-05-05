Survivor Evrim’e Acun Ilıcalı’dan Şok Ötesi Teklif Geldi! Mert Öcal Mosmor Olacak; Yerine Gidiyor! Maaşı Belli, Kadrolu Çalışan Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her hafta olduğu gibi bu haftada potada olan Evrim Keklik, bu kez “Elenmez” denilen Barış Murat Yağcı’yı evine göndermişti. Karşısına potada kim çıkarsa çıksın eritip evine gönderen Evrim Keklik’in Acun Ilıcalı’dan şok bir teklif aldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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