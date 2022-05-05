Survivor Evrim’e Acun Ilıcalı’dan Şok Ötesi Teklif Geldi! Mert Öcal Mosmor Olacak; Yerine Gidiyor! Maaşı Belli, Kadrolu Çalışan Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik’e Acun Ilıcalı’dan bomba teklif geldi! Görenlerin şok olmasına neden olan bu teklif dengelerin değişmesine neden oldu! Mert Öcal’ın koltuğuna oturacağı konuşulan Evrim Keklik’in Mert Öcal’ı mosmor edeceğine dair yorumları almaya başladı! Maaşı bile belli olurken; kadrolu çalışan olduğunun ortaya çıkması ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her hafta olduğu gibi bu haftada potada olan Evrim Keklik, bu kez “Elenmez” denilen Barış Murat Yağcı’yı evine göndermişti. Karşısına potada kim çıkarsa çıksın eritip evine gönderen Evrim Keklik’in Acun Ilıcalı’dan şok bir teklif aldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.