- 05 May 2022 - 17:00

Gülben Ergen Durdu Durdu Bombayı Patlattı! Cesur Sahne Kıyafeti 18 Yaşındaki Genç Kızları Çatlattı! “Maşallah!”

Sahnelerine hız kesmeden devam eden ünlü isimlerden biri olan Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Kıbrıs’taydı. Sahne kıyafeti ile herkesin aklını başından alan 49 yaşındaki Gülben Ergen, resmen 18’lik mankenlere taş çıkardı. Gülben Ergen’in sahne kıyafeti ve daha fazla detay ise haberimizde...

Sahnelerine hız kesmeden devam eden ünlü isimlerden biri olan Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Kıbrıs’taydı. Sahne kıyafeti ile herkesin aklını başından alan 49 yaşındaki Gülben Ergen, resmen 18’lik mankenlere taş çıkardı. Gülben Ergen’in sahne kıyafetine sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar ise, bir hayli dikkat çekiciydi. Peki, Gülben Ergen ne giydi? Gülben Ergen nasıl bir sahne kıyafeti seçti? Gülben Ergen’in kıyafetini kim tasarladı? İşte, detaylar…

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05 May 2022 - 17:00 - Magazin

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