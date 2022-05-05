Elektrikli Scooter Fiyatlarında Görülmemiş Duyulmamış İndirim! Kapış Kapış Alınıyorlar; Sınırlı Stok! Ayağınız Yerden Bedavaya Kesilecek!

Günümüzün en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan elektrikli scooterlar giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanıyor. Bu kapsamda elektrik scooter almak isteyen vatandaşlar ise, uygun fiyatlı olarak ulaşımlarını sağlayıp, sağlayamayacağını merak ediyor. Peki, elektrikli scooter fiyatları ne kadar, kaç TL? Elektrikli scooter almak için şartlar neler? Elektrikli scooter kullanmak için ehliyet gerekli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...