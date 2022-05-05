Elektrikli Scooter Fiyatlarında Görülmemiş Duyulmamış İndirim! Kapış Kapış Alınıyorlar; Sınırlı Stok! Ayağınız Yerden Bedavaya Kesilecek!
Günümüzün en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan elektrikli scooterlar giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanıyor. Bu kapsamda elektrik scooter almak isteyen vatandaşlar ise, uygun fiyatlı olarak ulaşımlarını sağlayıp, sağlayamayacağını merak ediyor. İşte Scooter fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar...
Günümüzün en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan elektrikli scooterlar giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanıyor. Bu kapsamda elektrik scooter almak isteyen vatandaşlar ise, uygun fiyatlı olarak ulaşımlarını sağlayıp, sağlayamayacağını merak ediyor. Peki, elektrikli scooter fiyatları ne kadar, kaç TL? Elektrikli scooter almak için şartlar neler? Elektrikli scooter kullanmak için ehliyet gerekli mi? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 17:00 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.