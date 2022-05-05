Honda Civic İçin Bombayı Patlattı! Bu Fiyata 50 Ülke Gezseniz Yine Bulamazsınız; Böylesini Tarih Bile Görmedi! İlk Kez…
Özellikle pandemi günlerinden bu yana yaşanan tedarik zincirine Rusya ve Ukrayna savaşının ardından eklenen çip krizi, araç almayı neredeyse imkansız hale getirmiş bulunuyor. Bu kapsamda mayıs ayı fiyatlarında indirime giden Honda Civic, tüm bu krizlere inat, en uygun fiyatı sunmaya adeta ant içmiş bulunuyor. İşte Honda Civic ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Özellikle pandemi günlerinden bu yana yaşanan tedarik zincirine Rusya ve Ukrayna savaşının ardından eklenen çip krizi, araç almayı neredeyse imkansız hale getirmiş bulunuyor. Bu kapsamda mayıs ayı fiyatlarında indirime giden Honda Civic, tüm bu krizlere inat, en uygun fiyatı sunmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Özellikleri ile otomobil severleri kendisine hayran bırakan Honda Civic’in yeni liste fiyatları da piyasasının çok altında kalmasıyla dikkat çekiyor! Peki, Honda Civic mayıs ayı liste fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? En uygun Honda Civic araç nerede, ne kadar? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 17:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.