A101 Market’ten Skandal İndirim Kampanyası! Anneler Günü’nü Unutmadı; Etiket Fiyatlarını Yarıladı! 5 Mayıs A101 İndirim Kataloğu…

Bu sene 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, A101 marketlerinin indirimleriyle daha da neşeli hale gelmiş bulunuyor. Annelerine hediye alacak olan vatandaşların imdadına yetişmiş olan A101 marketleri, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü başlayan aktüel ürünler indirimleri arasına Anneler Günü’ne özel olarak yüzlerce ürün almış bulunuyor. Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri Anneler Günü indirimleri neler? İşte A101 marketleri 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu…