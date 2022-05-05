A101 Market’ten Skandal İndirim Kampanyası! Anneler Günü’nü Unutmadı; Etiket Fiyatlarını Yarıladı! 5 Mayıs A101 İndirim Kataloğu…
Bu sene 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, A101 marketlerinin indirimleriyle daha da neşeli hale gelmiş bulunuyor. Annelerine hediye alacak olan vatandaşların imdadına yetişmiş olan A101 marketleri, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü başlayan aktüel ürünler indirimleri arasına Anneler Günü’ne özel olarak yüzlerce ürün almış bulunuyor. İşte detaylar...
Bu sene 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, A101 marketlerinin indirimleriyle daha da neşeli hale gelmiş bulunuyor. Annelerine hediye alacak olan vatandaşların imdadına yetişmiş olan A101 marketleri, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü başlayan aktüel ürünler indirimleri arasına Anneler Günü’ne özel olarak yüzlerce ürün almış bulunuyor. Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri Anneler Günü indirimleri neler? İşte A101 marketleri 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu…
05 May 2022 - 17:00 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.