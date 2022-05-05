Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı! Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı; Kumsaldan Paylaşımı Tokat Gibi Çarptı!

Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile programın seyircisinin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya’nın kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, fotoğrafın altına düştüğü o not ile de “yok artık” dedirtti! Peki, Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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