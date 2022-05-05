- 05 May 2022 - 23:30

Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı! Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı; Kumsaldan Paylaşımı Tokat Gibi Çarptı!

Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile programın seyircisinin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya’nın kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, fotoğrafın altına düştüğü o not ile de “yok artık” dedirtti. İşte detaylar...

Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile programın seyircisinin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya’nın kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, fotoğrafın altına düştüğü o not ile de “yok artık” dedirtti! Peki, Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 May 2022 - 23:30 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya… mask
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…
Survivor Barış Elenmedi, Yarışmadan Çekildi! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında Kan Donduran Gerçek Varmış… mask
Survivor Barış Elenmedi, Yarışmadan Çekildi! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında Kan Donduran Gerçek Varmış…
Serdar Ortaç’tan Milyonların Şok Eden İtiraf! "Artık Yazamıyorum" Sözleri Defterini Kapattı! Meğer… mask
Serdar Ortaç’tan Milyonların Şok Eden İtiraf! "Artık Yazamıyorum" Sözleri Defterini Kapattı! Meğer…
Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Üstsüz Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Üstsüz Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor…
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Şaşkınlık Yarattı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor! mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Şaşkınlık Yarattı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi… mask
Survivor Mert – Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Skandal Paylaşım Geldi; Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi…
Survivor Evrim’in Bikinili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Yarı Çıplak Paylaştı; Sırılsıklam Hali Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal Evrim!” mask
Survivor Evrim’in Bikinili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Yarı Çıplak Paylaştı; Sırılsıklam Hali Nefesleri Kesti! “Bu Ne Hal Evrim!”
Survivor Ekstra Semih Öztürk Acun Ilıcalı’yı Sırtından Vurdu! “Kovulmasını Yediremedi; Resti Çekti!” Son Dakika Golü Geldi! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk Acun Ilıcalı’yı Sırtından Vurdu! “Kovulmasını Yediremedi; Resti Çekti!” Son Dakika Golü Geldi! Neler Oluyor?
Survivor Evrim’e Acun Ilıcalı’dan Şok Ötesi Teklif Geldi! Mert Öcal Mosmor Olacak; Yerine Gidiyor! Maaşı Belli, Kadrolu Çalışan Oldu! mask
Survivor Evrim’e Acun Ilıcalı’dan Şok Ötesi Teklif Geldi! Mert Öcal Mosmor Olacak; Yerine Gidiyor! Maaşı Belli, Kadrolu Çalışan Oldu!
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Gidiyor... Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak, CZN Burak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı… mask
Masterchef Yarışmasında Yeni Jüriler Belli Oluyor! Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Gidiyor... Ömür Akkor, Refika Birgül, Fatih Tutak, CZN Burak İsimlerine Hazır Olun! Acun Ilıcalı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı! Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı; Kumsaldan Paylaşımı Tokat Gibi Çarptı! mask
Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı! Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı; Kumsaldan Paylaşımı Tokat Gibi Çarptı!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mayıs Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Yenimahalle, Etimesgut Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mayıs Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Yenimahalle, Etimesgut Su Kesintileri
Serdar Ortaç’tan Milyonların Şok Eden İtiraf! "Artık Yazamıyorum" Sözleri Defterini Kapattı! Meğer… mask
Serdar Ortaç’tan Milyonların Şok Eden İtiraf! "Artık Yazamıyorum" Sözleri Defterini Kapattı! Meğer…
Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Üstsüz Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Üstsüz Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor…
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya… mask
Survivor’da SMS Sıralaması Basına Sızdı! Barış Murat Yağcı Yeniden Kadroya Giriyor, O İsmin Vedası Göbek Attıracak! Acun Medya…
Survivor Barış Elenmedi, Yarışmadan Çekildi! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında Kan Donduran Gerçek Varmış… mask
Survivor Barış Elenmedi, Yarışmadan Çekildi! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında Kan Donduran Gerçek Varmış…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status