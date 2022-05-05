Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı! Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı; Kumsaldan Paylaşımı Tokat Gibi Çarptı!
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile programın seyircisinin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya’nın kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, fotoğrafın altına düştüğü o not ile de “yok artık” dedirtti. İşte detaylar...
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteri ile programın seyircisinin gönlünde taht kuran Meltem Yılmazkaya’nın kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, fotoğrafın altına düştüğü o not ile de “yok artık” dedirtti! Peki, Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 23:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.