Ayçiçek Yağı Fiyatları Dibe Çakıldı! A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Görenleri Titretiyor! Yetişen Litre Litre Alacak…
Son zamanların en çok fiyatı değişen ürünlerinden biri olan ayçiçek yağları, Ramazan Bayramı sonrası yeniden değişen fiyatlar ile raflardaki yerini aldı. Tüm marketlerin yeni fiyatlarını belirlediği ayçiçek yağlarında ise, bir market belirlediği avantajlı fiyat ile öne çıktı! İşte Ayçiçek yağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son zamanların en çok fiyatı değişen ürünlerinden biri olan ayçiçek yağları, Ramazan Bayramı sonrası yeniden değişen fiyatlar ile raflardaki yerini aldı. Tüm marketlerin yeni fiyatlarını belirlediği ayçiçek yağlarında ise, bir market belirlediği avantajlı fiyat ile öne çıktı! Peki, A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz ayçiçek yağı nerede satılıyor, kaç TL? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 17:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.