- 05 May 2022 - 17:01

Ayçiçek Yağı Fiyatları Dibe Çakıldı! A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Görenleri Titretiyor! Yetişen Litre Litre Alacak…

Son zamanların en çok fiyatı değişen ürünlerinden biri olan ayçiçek yağları, Ramazan Bayramı sonrası yeniden değişen fiyatlar ile raflardaki yerini aldı. Tüm marketlerin yeni fiyatlarını belirlediği ayçiçek yağlarında ise, bir market belirlediği avantajlı fiyat ile öne çıktı! İşte Ayçiçek yağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanların en çok fiyatı değişen ürünlerinden biri olan ayçiçek yağları, Ramazan Bayramı sonrası yeniden değişen fiyatlar ile raflardaki yerini aldı. Tüm marketlerin yeni fiyatlarını belirlediği ayçiçek yağlarında ise, bir market belirlediği avantajlı fiyat ile öne çıktı! Peki, A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz ayçiçek yağı nerede satılıyor, kaç TL? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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05 May 2022 - 17:01 - Yaşam

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Et, Kıyma Ve Tavuk Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Et, Kıyma Ve Tavuk Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Et, Kıyma Ve Tavuk Kilosu Ne Kadar?
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Kapadokya Balon Tur Biniş Ücretlerini Duyanların Dudakları Uçukladı! O Kadar Talep Var Ki, Yer Bulmak İmkansız! Kapadokya Balon Kaç TL? Kapadokya Balon Turu Kaç Dakika?
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Karpuz Fiyatları Merak Uyandırdı! 2022 Yaz Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Karpuzunun Kilosu Ne Kadar? En Ucuz Karpuz Hangi Markette Satılıyor?
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Patates - Soğan Fiyatları Merak Uyandırdı! En Ucuz Patates - Soğan Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Patates Ve Soğanın Kilosu Ne Kadar?
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