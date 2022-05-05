Ayçiçek Yağı Fiyatları Dibe Çakıldı! A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları Görenleri Titretiyor! Yetişen Litre Litre Alacak…

Son zamanların en çok fiyatı değişen ürünlerinden biri olan ayçiçek yağları, Ramazan Bayramı sonrası yeniden değişen fiyatlar ile raflardaki yerini aldı. Tüm marketlerin yeni fiyatlarını belirlediği ayçiçek yağlarında ise, bir market belirlediği avantajlı fiyat ile öne çıktı! Peki, A101, Bim, Şok, Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz ayçiçek yağı nerede satılıyor, kaç TL? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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