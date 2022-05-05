N11’den iPhone İçin Şok Eden İndirim! Artık Herkesin Elinde Olacak; İlk Kez Böyle Bir Kampanya Yapılıyor! Neler Oluyor?
Telefon kullanıcılarını etkileyecek özellikler ile donatılmış olan Apple marka iPhone 11 modeli, n11 ile çok daha uygun fiyata geliyor. Öte yandan bu hafta başlayan iPhone 11 indirimleri n11’de o tarihe kadar devam ediyor. İşte N11'de var olan iphone fiyatları ile ilgili detaylar...
Telefon kullanıcılarını etkileyecek özellikler ile donatılmış olan Apple marka iPhone 11 modeli, n11 ile çok daha uygun fiyata geliyor. Öte yandan bu hafta başlayan iPhone 11 indirimleri n11’de o tarihe kadar devam ediyor. Peki, N11 iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz iPhone fiyatı ne? En uygun iPhone nereden, kaç TL’ye alınır? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 17:01 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.