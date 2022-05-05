Zuhal Topal’dan Yürek Hoplatan Bikinili Paylaşım! 18 Yaşındakiler Çatır Çatır Çatladı; “Zuhal Hanım Bu Ne Hal!”
Bu sezon TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Zuhal Topal, seyircisine sunduğu Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına verdiği bayram arasını değerlendirdi. Bayram tatilini eşi ve çocuğu ile birlikte geçiren Zuhal Topal, yaptığı paylaşım ile de herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Bikinili Zuhal Topal ile ilgili son detaylar...
Bu sezon TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Zuhal Topal, seyircisine sunduğu Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına verdiği bayram arasını değerlendirdi. Bayram tatilini eşi ve çocuğu ile birlikte geçiren Zuhal Topal, yaptığı paylaşım ile de herkesi kendisine hayran bıraktı. Zuhal Topal’ın bikinili pozlarını gören takipçileri, ünlü ismin ne yaşına ne de anne olduğuna inanmak istemedi! Peki, Zuhal Topal ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Zuhal Topal evli mi, eşi kim? Zuhal Topal’ın kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
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05 May 2022 - 17:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.