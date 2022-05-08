Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri…

Başrollerinde gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Asuman ve Ramazan gibi iki imkansız aşkın sonunda birbirini bulması yüreklere bir ferahlık getirmişti. Rıfat’a yakınlaşan Mihriban ise yarasına merhem olmaya hazır olduğunu göstermişti ama Sivrihisar’a yeniden gelen Meryem, her şeyi darmaduman etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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