Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Aldatma! Mihriban ve Rıfat Aşkı Bitiyor! Nankör Meryem’in Gelişi Sivrihisar’ı Salladı! Sarmaş Dolaş Halleri…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yürekleri sızım sızım sızlatacak bir ihanet gündeme geldi! Mihriban ve Rıfat’ın aşkı başlamadan bitti; Sivrihisar’a yeniden dönen Meryem ise büyük şoku milyonlara yaşattı. Meryem ve Rıfat’ın sarmaş dolaş halleri ise tepkilerin üzerine tepki yağdırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Asuman ve Ramazan gibi iki imkansız aşkın sonunda birbirini bulması yüreklere bir ferahlık getirmişti. Rıfat’a yakınlaşan Mihriban ise yarasına merhem olmaya hazır olduğunu göstermişti ama Sivrihisar’a yeniden gelen Meryem, her şeyi darmaduman etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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08 May 2022 - 11:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.