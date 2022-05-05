- 05 May 2022 - 19:55 G: 05 May 2022 - 20:26

Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Çırılçıplak Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı gündeme bu seferde çırılçıplak paylaştı! Kırmızı çizgileri aşan Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Acun seni Allah kurtarmış” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Acun Ilıcalı’dan hemen sonra DJ Guido’yla aşk yaşayan ama kısa süren bir ilişkiden çıkan Şeyma Subaşı daha sonra Mısırlı iş insanı Meedo’yla nişanlanmıştı. Nişanı atan Şeyma Subaşı, şimdilerde ise kendisinden 26 yaş büyük bir isimle anılmaya başlanmıştı! Şimdi ise çırılçıplak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 May 2022 - 19:55 Ankara- Yaşam

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