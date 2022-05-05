Anasayfa/

Foto Galeri/

05 May 2022 - 19:55

Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Çırılçıplak Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı gündeme bu seferde çırılçıplak paylaştı! Kırmızı çizgileri aşan Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Acun seni Allah kurtarmış” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?