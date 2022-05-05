Şeyma Subaşı Kırmızı Çizgiyi Aştı; Bu Sefer Çırılçıplak Paylaştı! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Sosyal Medya Sallanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı gündeme bu seferde çırılçıplak paylaştı! Kırmızı çizgileri aşan Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Acun seni Allah kurtarmış” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan bu paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Acun Ilıcalı’dan hemen sonra DJ Guido’yla aşk yaşayan ama kısa süren bir ilişkiden çıkan Şeyma Subaşı daha sonra Mısırlı iş insanı Meedo’yla nişanlanmıştı. Nişanı atan Şeyma Subaşı, şimdilerde ise kendisinden 26 yaş büyük bir isimle anılmaya başlanmıştı! Şimdi ise çırılçıplak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.